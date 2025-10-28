В Ленобласти сотрудники ДПС с применением оружия остановили подростка-лихача на машине бабушки

Экипаж ДПС организовал погоню за автомобилем.

В ходе профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель", проведенного сотрудниками Госавтоинспекции у дома №45 на Центральной улице деревни Горка Тихвинского района Ленинградской области, полицейскими была предпринята попытка остановить движущийся автомобиль ВАЗ, водитель которого проигнорировал требование остановиться. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Экипаж ДПС организовал погоню за автомобилем. Нарушитель игнорировал сигнализацию и световые предупреждения полицейских, резко прибавляя скорость и подвергая опасности окружающих участников дорожного движения. На 89 км трассы "Паша-Часовенское-Кайвакса" сотрудники ДПС применили оружие, произведя предупредительный выстрел вверх и последующий выстрел по колёсам, после чего автомобиль был задержан.

Водителем оказался 16-летний первокурсник техникума, который, не имея водительских прав, угнал машину собственной бабушки и отправился кататься с четырьмя друзьями-подростками. Несовершеннолетние были доставлены в полицию для разбирательств, а затем возвращены родителям.

В отношении учащегося составлены административные протоколы за управление без прав, отсутствие страховки и невыполнение требования остановке. Машина была помещена на специализированную стоянку.

Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции не привело к жертвам или ранениям. В отношении матери нарушителя, 35-летней женщины, будет вынесен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее мы сообщили о том, что у иностранца изъяли более 1 тонны наркотиков в Ленобласти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти