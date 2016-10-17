У иностранца изъяли более 1 тонны наркотиков в Ленобласти

Ломоносовский районный суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудники органов Безопасности Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти предотвратили преступную деятельность иностранного гражданина Александра Николаевича Демчука, рождённого в 1985 году. Об этом информирует пресс - служба Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проведённые оперативно-розыскные мероприятия показали, что Демчук действовал по инструкциям украинских спецслужб, распространяя наркотические вещества на территории России в больших количествах. Было обнаружено и конфисковано свыше одной тонны запрещённых препаратов.

11 сентября 2025 года Ломоносовский районный суд Ленинградской области признал мужчину виновным в организации покушения на преступление, предусмотренное частью третьей статьи 30 и частью пятой статьи 228.1 УК РФ, и назначил наказание в виде восьми лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Также было доказано, что Демчук собирал информацию, представляющую угрозу национальной безопасности России, по распоряжению зарубежного кураторов. В связи с этим, органами ФСБ РФ иностранному гражданину выдано официальное предупреждение о недопустимости деяний, направленных на создание условий для шпионажа, предусмотренного статьей 276 УК РФ.

Фото: пресс - служба Управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

