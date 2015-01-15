Житель поселка Перово задержан за хранение почти 500 г мефедрона

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками уголовного розыска Выборгского района Ленинградской области, 22 октября 2025 года в 14:50 возле дома номер 7 по Круговой улице в поселке Перово был задержан 39-летний безработный, проживающий в этом же районе. При досмотре арендованного автомобиля марки Фольксваген Поло в углублении ручного тормоза был найден и конфискован полиэтиленовый сверток, содержащий мефедрон весом 1,38 грамма.

В дальнейшем, при обыске дачного строения в деревне Реполка, расположенной на Заречной улице в Волосовском районе Ленинградской области, за печью был найден и изъят еще один полимерный пакет с мефедроном, вес которого составил 493,73 грамма.

Мужчина задержан в соответствии с положениями статьи 91 УПК РФ.

Фото: Pxhere