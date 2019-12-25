Охранник вступил в конфликт с применением "травмата" и перцового баллончика на проспекте Большевиков

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Вечером 22 октября, около 21:00, правоохранительные органы Невского района получили сообщение о произошедшем конфликте на автомобильной стоянке возле дома №9к1, расположенного на проспекте Большевиков.

На месте инцидента экипаж Росгвардии обнаружил сотрудника частной охраны, 21-летнего молодого человека, который признался, что использовал газовый баллон с раздражающим составом против другого мужчины, 40-летнего гражданина, после внезапного возникновения ссоры. Потерпевший ответил применением травматического оружия, ранив охранника в грудь. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в лечебном учреждении, после которой он отправлен домой для последующего лечения амбулаторно.

Нападавший был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Стражи порядка конфисковали оружие типа "Сталкер", которым воспользовался стрелок, несмотря на то, что данное средство самообороны зарегистрировано не на него.

Фото: Piter.TV