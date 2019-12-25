Голуби в Петербурге: почему кормление птиц стало городской проблемой

В Петербурге не утихают споры о подкармливании голубей: одни считают это проявлением доброты, другие — причиной загрязнения города и угрозы здоровью. Эксперты предупреждают, что чрезмерная забота о птицах приводит к росту их популяции, засорению улиц и памятников, а также создаёт эпидемиологические риски, ведь голуби переносят до 90 возбудителей заболеваний. Об этом пишет spb.aif.ru.

В Колпино и Центральном районе жители жалуются на соседей, которые ежедневно устраивают "столовые" для птиц, из-за чего дворы и машины оказываются в помёте. Обращения к депутатам и участковому пока не дали результата. Между тем массовое кормление голубей может обернуться административным штрафом до 5 тысяч рублей за повторное нарушение.

В Заксобрании обсуждают комплекс мер по контролю численности голубей: от установки табличек и аудиосигналов у памятников до разведения хищных птиц и ограничения мест для гнездования. Известный биолог Павел Глазков отмечает, что решение проблемы — не только в штрафах, но и в просветительской работе и ограничении доступа к чердакам. Природа тоже реагирует: в городе становится больше ястребов, которые регулируют численность голубей естественным путём.

