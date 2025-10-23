Безработный мужчина напал на подростка в лифте в Парголово

Материалы дела вместе с подозреваемым направлены сотрудникам К РФ для дальнейшего расследования и принятия соответствующих процессуальных решений.

Вечером 22 октября, примерно в четыре часа дня, полиция Выборгского района Санкт-Петербурга получила заявление о нападении на 14-летнего школьника в подъезде жилого дома №25 на Заречной улице поселка Парголово.

Потерпевший сообщил, что неизвестный мужчина зашёл с ним в лифт, напал на подростка, сильно сдавив горло, после чего похитил сотовый телефон стоимостью 10 тыс. рублей и быстро покинул место преступления.

Благодаря оперативной работе полицейских удалось установить личность преступника и вскоре задержать его. Подозреваемым оказался ранее безработный 31-летний Михаил, проживавший поблизости. Полицейским удалось вернуть похищенное устройство.

Материалы дела вместе с подозреваемым направлены сотрудникам К РФ для дальнейшего расследования и принятия соответствующих процессуальных решений.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала предпринимателя, устроившего свалку опасных отходов на территории мемориала "Невский пятачок".

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти