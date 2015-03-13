Полиция задержала предпринимателя, устроившего свалку опасных отходов на территории мемориала "Невский пятачок"

Экологический ущерб от несанкционированной свалки предварительно оценён в размере почти 13 млн рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти совместно с прокуратурой Ленобласти провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, выявив факты незаконного предпринимательства при исполнении госконтракта.

Расследованием установлено, что в июне 2025 года администрация Пушкинского района Петербурга заключила договор с фирмой по утилизации отходов на очистку территории района от несанкционированной свалки стройматериалов. По условиям договора мусор предполагалось доставлять на специально оборудованный полигон во Всеволожском районе. За выполнение услуги бюджет выделил фирме сумму более 31 млн рублей.

Однако выяснилось, что на момент подписания соглашения указанный полигон был заполнен до предела, и фактически отходы вывозились нелегально на территорию Кировского района Ленобласти — объект культурного наследия "Невский пятачок", известный проходившими там героическими сражениями времен Великой Отечественной войны. Несмотря на это, организация регулярно передавала администрации фиктивные отчёты о переработке мусора на спецполигоне.

Проведённые лабораторные исследования показали наличие на данном земельном участке опасных отходов III и IV классов опасности общим объёмом примерно 36 тыс. куб. м. Экологический ущерб от несанкционированной свалки предварительно оценён в размере почти 13 млн рублей.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("незаконное предпринимательство") в связи с организацией незаконной свалки. С места происшествия изъяты техника и транспортные средства: бульдозер, экскаватор и три грузовые машины-самосвала. 22 октября сотрудниками полиции проведены обыски, найдены и изъяты важные вещественные доказательства. Владельца предприятия задержали в рамках досудебного расследования согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Кроме того, проверяется версия возможного мошенничества с целью хищения бюджетных средств, в ближайшее время возможно возбуждениеие нового уголовного дела по статье 159 УК РФ ("мошенничество").

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти