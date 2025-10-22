Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на пекарню на Комсомола

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч .2 ст. 162 УК РФ ("разбой, совершенный с использованием оружия")

Вечером 15 октября полиция Калининского района получила заявление от сотрудницы пекарни, расположенной на улице Комсомола, дом 51. Женщина, работающая продавцом-кассиром, рассказала о произошедшем вооружённом ограблении. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Расследованием обстоятельств инцидента занимались прибывшие сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что примерно в восемь вечера неизвестный мужчина, угрожая ножом, попытался похитить деньги кассира. Работнице удалось забежать в подсобное помещение, избежав контакта с преступником. Покидая место нападения, грабитель кинул нож в сторону жертвы, однако никто не пострадал.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч .2 ст. 162 УК РФ ("разбой, совершенный с использованием оружия").

Позднее, 21 октября, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в покушении на преступление. Им оказался 34-летний мужчина, проживавший неподалёку от места совершения преступления. Задержанный помещён под стражу в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти