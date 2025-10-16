Пекарню на улице Комсомола попытался ограбить мужчина с ножом

Злоумышленник начал угрожать женщине ножом, требуя отдать ему деньги.

Полицейские Петербурга возбудили уголовное дело о разбое с применением оружия после инцидента в пекарне на улице Комсомола. Об этом пишет 16 октября телеканал "Санкт-Петербург".

Мужчина подошел к прилавку, скрывая лицо от камер видеонаблюдения. В это время кассир считала выручку. Тогда злоумышленник начал угрожать женщине ножом, требуя отдать ему деньги.

Сотрудница отвлекла грабителя электронным терминалом, а сама в это время спряталась в подсобке. Когда преступник понял, что ограбление не удалось, бросил нож и сбежал.

Фото: Piter.TV