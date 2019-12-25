  1. Главная
В деревне Лопухинка сиделка похитила с карты пенсионерки 72 тыс. рублей
Сегодня, 10:32
Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители Ломоносовского района задержали сиделку, которая украла у пенсионерки банковскую карту. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 14 октября в полицию обратилась 69-летняя жительница деревни Лопухинка. По словам женщины, из ее квартиры похитили карту и сняли с нее 71,7 тыс. рублей. 

В тот же день на Первомайской улице по подозрению поймали 39-летнюю сиделку потерпевшей, она доставлена в отдел для разбирательства. 

