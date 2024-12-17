  1. Главная
По факту проникновения в ювелирный магазин на Ивановской возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:19
На месте поймали 18-летнего молодого человека.

В Невском районе полицейские задержали налетчика на ювелирный магазин. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, информация о взломе торговой точки на Ивановской улице поступила правоохранителям еще 7 октября, злоумышленников было трое. На месте поймали 18-летнего молодого человека. 

В настоящее время устанавливаются соучастники фигуранта. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец избил и обокрал бывшую сожительницу в БЦ на Культуры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ивановская улица, покушение на кражу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

