Молодой человек проник ночью в ювелирный магазин на Ивановской

Правонарушителем оказался 18-летний местный житель.

В Невском районе росгвардейцы задержали молодого человека, который проник в ювелирный магазин через разбитую дверь. Сумма ущерба устанавливается, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 7 октября в полицию поступила информация о попытке проникновения в торговую точку на Ивановской улице. На место прибыли два наряда вневедомственной охраны. Было обнаружено, что в стекло двери бросили урну и разбили его. Правонарушителем оказался 18-летний местный житель.

Задержанного увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти