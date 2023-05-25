  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
145
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Молодой человек проник ночью в ювелирный магазин на Ивановской

0 0

Правонарушителем оказался 18-летний местный житель.

В Невском районе росгвардейцы задержали молодого человека, который проник в ювелирный магазин через разбитую дверь. Сумма ущерба устанавливается, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 7 октября в полицию поступила информация о попытке проникновения в торговую точку на Ивановской улице. На место прибыли два наряда вневедомственной охраны. Было обнаружено, что в стекло двери бросили урну и разбили его. Правонарушителем оказался 18-летний местный житель. 

Задержанного увезли в отдел для дальнейшего разбирательства. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчине задержаны двое мужчин, которые похитили и избили жителя поселка Суйда. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: ивановская улица, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии