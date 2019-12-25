  1. Главная
В Гатчине задержаны двое мужчин, которые похитили и избили жителя поселка Суйда
Сегодня, 9:59
Они пояснили, что потерпевший якобы оскорбил родственницу одного из них.

Правоохранители задержали подозреваемых в похищении жителя поселка Суйда. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Гатчинского района накануне вечером обратился 46-летний мужчина. По словам заявителя, рядом с ним притормозил автомобиль, откуда вышли двое неизвестных, связали руки и с применением силы усадили в багажник, после чего увезли в соседнее садоводческое товарищество и избили. У пострадавшего зафиксировали закрытые переломы ребер и носа и множественные гематомы на лице и теле. 

По подозрению в совершении преступления в Гатчине поймали 34-летних злоумышленников. Они пояснили, что потерпевший якобы оскорбил родственницу одного из них. Таким образом мужчины хотели его "проучить". Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). 

Ранее мы рассказывали о том, что на Светлановском проспекте рецидивист ударил и ограбил мужчину с инвалидностью. 

Фото: Piter.TV 

