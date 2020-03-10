Пятеро мужчин ответят перед судом за похищение петербуржца ради 2,4 млн рублей

Следователи Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых мужчин. Им вменяют пп. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 1 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение и ношение оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ), рассказали в СК РФ 5 мая.

В сентябре прошлого года фигуранты создали организованную преступную группу для совершения похищений, вымогательств и разбойных нападений. При этом были наняты исполнители. Так, получив сведения о том, что у местного жителя могут находиться крупные суммы, обвиняемые решили похитить эти средства. В ходе встречи в ресторане они, используя угрозы и насилие, вымогали 2,4 млн рублей, отобрав ключи от автомобиля потерпевшего. Последнего поместили на заднее сиденье машины и вывезли его во Всеволожский район, где забрали документы на транспортное средство, после чего освободили.

На деньги и имущество участников ОПГ наложен арест в целях компенсации причиненного ущерба. Злоумышленники заключены под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу