В поселке Терволово рецидивист поджег квартиру знакомой

Полицейские Гатчинского района задержали поджигателя квартиры знакомой. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 29 апреля правоохранителям поступила информация от женщины о поджоге ее жилья в поселке Терволово. В результате установлено, что во время распития спиртных напитков у 38-летней хозяйки квартиры произошел конфликт с 37-летним рецидивистом. После этого злоумышленник сначала поджег стену дома под окном, а потом бросил бутылку. Никто не пострадал.

На Сельской улице мужчину поймали, он доставлен в отдел.

