Поджигатель кафе на Чугунной улице найден в Новосибирске и доставлен в Петербург

Оперативники Калининского района задержали 37-летнего ранее судимого мужчину,.

Летом 2025 года в полицию поступило сообщение о пожаре в кафе на Чугунной улице. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили выгоревшее помещение. Владелец заведения обратился с заявлением о поджоге, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённые путём поджога).

Днём 23 апреля в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и выезда в служебную командировку в Новосибирск сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Его доставили в Северную столицу.

Как было установлено, подозреваемый, желая заработать, получил заказ от телефонных мошенников на поджог кафе. После исполнения преступления он вернулся обратно в Новосибирск. Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

