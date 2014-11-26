В Петербурге муж беременной поджигательницы потерял дар речи на суде

Муж поджигательницы растерялся на допросе и предложил написать заявление на сестру пострадавшей, которую обвинил в провокации.

В суде по делу о поджоге петербурженки Инны Цыбасовой, получившей 73% ожогов тела и чудом выжившей, допросили мужа поджигательницы Илью. Мужчина находился в интимных отношениях с пострадавшей в течение 1,5 лет. Беременная супруга Ильи Ирина узнала об измене и решила отомстить любовнице. Она облила Инну горючей жидкостью и подожгла, когда та подъехала к ее дому, подвозя Илью и его маленького сына. Поджигательницу обвинили по статье "покушение на убийство в состоянии аффекта", пишет КП-Петербург.

На допросе Илья заявил, что между ним и Инной не было интимной жизни. Он охарактеризовал их отношения как "взаимоласки" и подчеркнул, что половые органы не соприкасались. Мужчина также сообщил, что его жена Ирина "толстокожая" и не ревнивая. По его словам, у него по роду деятельности было много подруг, которые могли прийти домой и пожарить пирожки.

Илья рассказал, что за два-три дня до трагедии жена скачала приложение для прослушки и подслушала его телефонный разговор с Инной. В разговоре мужчина обсуждал протекающий унитаз и сказал фразу: "Лучше бы я у тебя дома там что-то делал". После этого он объяснил Ирине, что она неправильно поняла контекст, и прекратил общение с любовницей.

В день поджога Илья взял сына, чтобы не было двойных значений по поводу встречи с Инной. Он хотел забрать инструменты из ее квартиры. По дороге жена попросила отвезти ее в женскую консультацию. Мужчина зашел домой, но не застал Ирину. Когда он вышел из подъезда, жена уже стояла у машины Инны, а сама пострадавшая была обожженной. Ирина сказала, что сестра Инны подтвердила факт измены.

Илья предложил написать заявление на сестру пострадавшей, считая ее провокатором. Судья сделала ему замечание за нецензурную брань и напомнила, что это уголовный суд, а не семейные разборки. Защита Инны намерена ходатайствовать о новой экспертизе, которая докажет, что поджог был спланирован, а не совершен в состоянии аффекта. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования из-за жалоб пострадавшей на угрозы и давление со стороны Ильи.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Территории Большая Каменка унес жизни двух человек.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Рождественский