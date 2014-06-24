На Светлановском проспекте рецидивист ударил и ограбил мужчину с инвалидностью

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полиция задержала грабителя, который напал на мужчину с ограниченными возможностями здоровья на Светлановском проспекте.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 18 сентября правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный ударил 23-летнего местного жителя и отобрал у него телефон за 5 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По "горячим" следам поймали 42-летнего рецидивиста, устройство изъято. Злоумышленник помещен в изолятор.

Фото: Piter.TV