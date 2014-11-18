  1. Главная
Рецидивист напал на продавца алкомаркета и похитил две бутылки виски на Кондратьевском
Сегодня, 11:37
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полиция Калининского района задержала налетчика на алкомаркет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 9 сентября правоохранителям поступила информация о краже из магазина на Кондратьевском проспекте. Злоумышленник применил перцовый баллончик в отношении сотрудника и похитил две бутылки виски за 4 тыс. рублей. 

Накануне днем по подрезанию в совершении преступления поймали 24-летнего мужчину. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, кражу и грабеж. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчина хотел обокрасть квартиру, но упал с балкона на третьем этаже. 

Фото: Piter.TV 

