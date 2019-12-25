В Петербурге мужчина хотел обокрасть квартиру, но упал с балкона на третьем этаже

Состояние пациента оценили как тяжелое, похититель помещен в реанимацию.

В Красносельском районе Петербурга при попытке квартирной кражи мужчина упал с балкона на третьем этаже, его госпитализировали в больницу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишет "Фонтанка", в полицию ночью 15 сентября поступила информация о том, что возле дома на проспекте Ветеранов лежит неизвестный и не двигается. Пострадавшим оказался 35-летний местный житель. По предварительным данным, он проник в жилище пенсионерки через балкон и похитил оттуда норковую шубу, телевизор, телефон и галоши. Однако, когда хотел уйти, сорвался и слетел вниз.

Состояние пациента оценили как тяжелое, похититель помещен в реанимацию. Все украденное правоохранители изъяли.

Фото: Piter.TV