  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге мужчина хотел обокрасть квартиру, но упал с балкона на третьем этаже
Сегодня, 9:28
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мужчина хотел обокрасть квартиру, но упал с балкона на третьем этаже

0 0

Состояние пациента оценили как тяжелое, похититель помещен в реанимацию.

В Красносельском районе Петербурга при попытке квартирной кражи мужчина упал с балкона на третьем этаже, его госпитализировали в больницу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как пишет "Фонтанка", в полицию ночью 15 сентября поступила информация о том, что возле дома на проспекте Ветеранов лежит неизвестный и не двигается. Пострадавшим оказался 35-летний местный житель. По предварительным данным, он проник в жилище пенсионерки через балкон и похитил оттуда норковую шубу, телевизор, телефон и галоши. Однако, когда хотел уйти, сорвался и слетел вниз. 

Состояние пациента оценили как тяжелое, похититель помещен в реанимацию. Все украденное правоохранители изъяли. 

Ранее мы рассказывали о том, что 29-летний рецидивист похитил велосипед Ново-Александровской улице и продал его. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии