Петербуржец избил мужчину и похитил у него телефон на Светлановском

Пострадавшего 42 лет госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

В Калининском районе Петербурга задержали подозреваемого в грабеже. По информации МВД России, злоумышленник похитил телефон у потерпевшего и избил его.

Ночью 12 мая на Светлановском проспекте между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе перепалки задержанный напал на оппонента и забрал у него мобильное устройство за 20 тыс. рублей. Пострадавшего 42 лет госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, после оказания помощи он был направлен на амбулаторное лечение.

По горячим следам поймали 43-летнего местного жителя, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист обокрал церковь в Красном Селе на 50 тыс. рублей.

Главное фото: Piter.TV