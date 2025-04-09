Петербуржец избил мужчину и похитил у него телефон на Светлановском
Сегодня, 11:13
В Калининском районе Петербурга задержали подозреваемого в грабеже. По информации МВД России, злоумышленник похитил телефон у потерпевшего и избил его. 

Ночью 12 мая на Светлановском проспекте между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе перепалки задержанный напал на оппонента и забрал у него мобильное устройство за 20 тыс. рублей. Пострадавшего 42 лет госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, после оказания помощи он был направлен на амбулаторное лечение.

По горячим следам поймали 43-летнего местного жителя, похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист обокрал церковь в Красном Селе на 50 тыс. рублей. 

Главное фото: Piter.TV 

