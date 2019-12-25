  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уроженец Карелии пытался украсть 23 шоколадки из магазина на Ударников
Сегодня, 16:43
101
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Уроженец Карелии пытался украсть 23 шоколадки из магазина на Ударников

0 0

Общая стоимость товара составила более 4 тыc. pyблeй.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины из Карелии. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). 

Как сообщили в надзорном ведомстве, 4 марта фигурант был в магазине на проспекте Ударников, откуда пытался похитить 23 плитки молочного шоколада с орехами и изюмом. Шоколадки злоумышленник сложил в свой рюкзак и отправился к выходу, однако его остановил сотрудник. Общая стоимость товара составила более 4 тыc. pyблeй. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан рецидивист, ограбивший дом под Петербургом на 415 тыс. рублей. Он, разбив окно, проник в подсобное помещение на Корабельной улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на кражу, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии