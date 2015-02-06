Задержан рецидивист, ограбивший дом под Петербургом на 415 тыс. рублей

Он, разбив окно, проник в подсобное помещение дома на Корабельной улице.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже из дома в садоводстве "Северная Верфь". Сумма ущерба составила 415 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 ноября сотрудники угрозыска и ГАИ на 42-м километре трассы "Кола" остановили автомобиль Audi A8, за рулем которого был 35-летний рецидивист. Он, разбив окно, проник в подсобное помещение дома на Корабельной улице и похитил оттуда имущество. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

