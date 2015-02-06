  1. Главная
Задержан рецидивист, ограбивший дом под Петербургом на 415 тыс. рублей
Сегодня, 11:38
Задержан рецидивист, ограбивший дом под Петербургом на 415 тыс. рублей

Он, разбив окно, проник в подсобное помещение дома на Корабельной улице.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже из дома в садоводстве "Северная Верфь". Сумма ущерба составила 415 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 25 ноября сотрудники угрозыска и ГАИ на 42-м километре трассы "Кола" остановили автомобиль Audi A8, за рулем которого был 35-летний рецидивист. Он, разбив окно, проник в подсобное помещение дома на Корабельной улице и похитил оттуда имущество. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой петербуржец потратил 200 тыс. рублей матери на казино, пока она спала. Деньги злоумышленник переводил на сторонние счета. 

Фото: Piter.TV 

