Молодой петербуржец потратил 200 тыс. рублей матери на казино, пока она спала
Сегодня, 12:28
Деньги злоумышленник переводил на сторонние счета.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 26 ноября в надзорном ведомстве. 

Фигурант воспользовался телефоном матери, пока она спала, и похитил 200 тыс. рублей. Деньги злоумышленник переводил на сторонние счета, включая аккаунт в онлайн-казино. Там была проиграна большая часть средств. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

