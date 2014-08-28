Молодой петербуржец потратил 200 тыс. рублей матери на казино, пока она спала

Деньги злоумышленник переводил на сторонние счета.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 26 ноября в надзорном ведомстве.

Фигурант воспользовался телефоном матери, пока она спала, и похитил 200 тыс. рублей. Деньги злоумышленник переводил на сторонние счета, включая аккаунт в онлайн-казино. Там была проиграна большая часть средств.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

