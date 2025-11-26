Новосибирец похитил из магазина в Пулково губные помады на 13 тыс. рублей

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Транспортная полиция выявила уроженца Новосибирска, который совершил кражу из магазина в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В линейный отдел МВД России обратился представитель торговой точки с заявлением о похищении губных помад. Общий ущерб составил свыше 13 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления поймали 43-летнего сибиряка. Мужчина, пройдя регистрацию на свой рейс, положил глаз на товар, после чего обокрал магазин.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В настоящее время фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО