  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:29
143
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Новосибирец похитил из магазина в Пулково губные помады на 13 тыс. рублей

0 0

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Транспортная полиция выявила уроженца Новосибирска, который совершил кражу из магазина в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В линейный отдел МВД России обратился представитель торговой точки с заявлением о похищении губных помад. Общий ущерб составил свыше 13 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления поймали 43-летнего сибиряка. Мужчина, пройдя регистрацию на свой рейс, положил глаз на товар, после чего обокрал магазин. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В настоящее время фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель "коммуналки" похитил у соседа два велосипеда в Невском районе. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии