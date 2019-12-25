Житель "коммуналки" похитил у соседа два велосипеда в Невском районе

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Полиция Невского района задержала местного жителя, который украл велосипеды у соседа по коммунальной квартире. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 15 ноября к правоохранителям обратился 26-летний мужчина с заявлением о том, что кто-то проник в его комнату во 2-м Рабфаковском переулке и похитил два велосипеда марки Fizard.

По подозрению в совершении этого преступления поймали ранее судимого 51-летнего соседа заявителя.

