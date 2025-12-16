В колонию отправлены двое мужчин, открывших стрельбу на Комендантском проспекте

Злоумышленники получили по 4 года в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Им вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в надзорном ведомстве 15 июня.

В июле 2024 года подсудимые, находясь возле жилых домов на Комендантском проспекте, в ходе конфликта с компанией применили травматическое оружие в сторону потерпевших. Каждому из фигурантов назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: разыскивается участник дорожного конфликта в Приморском районе, который напал на водителя Geely. Ссора произошла после ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Фото: Piter.TV