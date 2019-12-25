  1. Главная
Перед судом предстанет петербуржец, обвиняемый в покушении на кражу из магазина
Фигурант, находясь в торговом зале, сложил товары в рюкзак, а на кассе самообслуживания оплатил только круассан.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщили 1 декабря в надзорном ведомстве. 

В августе обвиняемый прибыл в продуктовый магазин на Петербургском шоссе, чтобы обокрасть его. Фигурант, находясь в торговом зале, сложил товары в рюкзак, а на кассе самообслуживания оплатил только круассан. Злоумышленника остановили на выходе: он был замечен благодаря камерам видеонаблюдения за кражей алкоголя. Все похищенное изъяли. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали двоих похитителей товаров из магазина на Юрия Гагарина. 

Фото: Piter.TV 

