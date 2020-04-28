Росгвардейцы задержали двоих похитителей товаров из магазина на Юрия Гагарина

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Росгвардейцы Московского района по "горячим" следам задержали двоих грабителей, которые открыто похитили товары из гипермаркета на проспекте Юрия Гагарина.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, утром 19 ноября сотрудники вневедомственной охраны прибыли к круглосуточному магазину, его персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Злоумышленники вынесли оттуда продукцию стоимостью в 4 тыс. рублей, а затем растолкали пытавшихся их остановить работников торговой точки и выбежали на улицу.

Уже через 9 минут грабителей 26 и 29 лет поймали на углу проспекта Юрия Гагарина и улицы Типанова, а также на улице Орджоникидзе. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

