Петербуржец избил и обокрал бывшую сожительницу в БЦ на Культуры
Сегодня, 11:53
Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Выборгского района задержала подозреваемого в избиении и ограблении бывшей сожительницы в бизнес-центре на проспекте Культуры. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного деле. 

К правоохранителям 33-летняя женщина обратилась 12 октября. Злоумышленник забрал у нее мобильный телефон и деньги. Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

По "горячим следам" поймали 43-летнего местного жителя, в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). 

Ранее на Piter.TV: разыскивается мужчина, распыливший газовый баллончик на "Ладожской". 

Фото: Piter.TV

