Перед судом предстанет напавший на фельдшера "скорой" на 12-й линии В. О.
Сегодня, 10:27
Мужчина признал вину и пояснил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего мигранта, которому вменяют ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои). 

Как сообщили в надзорном ведомстве, 6 октября фигурант, находясь на 12-й линии В. О., избил фельдшера скорой помощи. Мужчина признал вину и пояснил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: Piter.TV 

