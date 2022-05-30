Перед судом предстанет напавший на фельдшера "скорой" на 12-й линии В. О.

Мужчина признал вину и пояснил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего мигранта, которому вменяют ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).

Как сообщили в надзорном ведомстве, 6 октября фигурант, находясь на 12-й линии В. О., избил фельдшера скорой помощи. Мужчина признал вину и пояснил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV