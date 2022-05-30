Охранник школы в Московском районе оказался участником подросткового конфликта

По словам юношей, их избили охранник и группа незнакомцев примерно из 20 человек.

В Московском районе Петербурга на территории школы произошел конфликт, в котором поучаствовал и охранник учебного заведения. Ссора переросла в массовую драку, пишет 31 октября "Фонтанка".

Инцидент случился на футбольном поле на улице Ленсовета. Был задержан 22-летний сотрудник школы, на него составлен протокол о мелком хулиганстве, остальных молодых людей доставили в отдел. Трое несовершеннолетних написали заявления в присутствии родителей. По словам подростков, их избили охранник и группа незнакомцев примерно из 20 человек.

Помимо охранника, задержали еще двоих злоумышленников. Они проходят подозреваемыми по делу о хулиганстве.

Ранее на Piter.TV: пятеро подростков избили знакомого из-за девочки в Приозерске.

Фото: Piter.TV