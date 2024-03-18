Пятеро подростков избили знакомого из-за девочки в Приозерске

Одного из напавших поместили на 48 часов в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России.

Полицейские установили участников драки с подростком в Приозерске. Зачинщиками оказались также несовершеннолетние, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 26 октября поступила информация из больницы о том, что к ним обратился 14-летний юноша с ушибами головы. По словам мальчика, его избили накануне вечером на улице Ленина пятеро ровесников. Конфликт у школьников произошел из-за девочки.

Одного из напавших поместили на 48 часов в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России. В отношении его матери составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Родителей остальных тоже привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

