Пьяные подростки избили мужчину на Думской

Вечером в воскресенье, 26 октября, приблизительно в 17:00, сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о конфликте возле алкогольной точки на Думской улице в Центральном районе города. По прибытии на место стражи порядка арестовали четверых несовершеннолетних юношей возрастом от 16 до 17 лет, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Задержанных доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Один из участников инцидента получил травмы головы и был отправлен в медицинское учреждение.

Следствие устанавливает причины возникновения конфликта.

Фото: Piter.TV