Предприниматель из Петербурга поставил 66 иностранцев на фиктивный миграционный учет в поселке Лисий Нос

Сотрудники отдела экономической безопасности Приморского района провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, результатом которых стало задержание 46-летнего бизнесмена, обвиняемого в организации нелегальной миграции. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Расследование показало, что подозреваемый в мае текущего года незаконно поставил на миграционный учёт 66 иностранцев в одном из хостелов посёлка Лисий Нос, взяв за это плату. Фактического проживания указанных лиц по указанному адресу не зафиксировано.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ ("организация незаконной миграции"). Задержание проведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Собранные материалы направлены в территориальные органы миграционной службы для рассмотрения вопроса о лишении законных оснований пребывания указанных иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Работа по установлению возможных сообщников преступной схемы продолжается.

