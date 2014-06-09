Бастрыкин заинтересовался нападением подростков на женщину в Петербурге

Следователи города возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения подростками противоправных действий в Петербурге представят в центральный аппарат СК РФ. В социальных сетях сообщается о том, что несовершеннолетние пассажиры общественного транспорта толкнули женщину в ответ на замечание.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ по Петербургу Выменцу П. С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ