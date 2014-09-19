Женщина из Колпино получила "условку" за нападение на сожителя с ножом

В результате мужчина лишился селезенки.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, которая признана виновной в совершении преступления по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом пишет 23 октября телеканал "Санкт-Петербург".

В мае в квартире дома по Пролетарской улице в Колпино обвиняемая в ходе конфликта с сожителем нанесла ему ножевой удар в живот. В результате мужчина лишился селезенки.

Злоумышленница признала вину и раскаялась, также она помогала в расследовании: участвовала в осмотре места происшествия и добровольно выдала свой мобильный телефон. По словам подсудимой, ей хотелось припугнуть возлюбленного.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее на Piter.TV: по делу о расправе в 2005 году задержали киллера, убившего семью бизнесмена в Ленобласти.

Фото: Piter.TV