  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Женщина из Колпино получила "условку" за нападение на сожителя с ножом
Сегодня, 16:27
123
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Женщина из Колпино получила "условку" за нападение на сожителя с ножом

0 0

В результате мужчина лишился селезенки.

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, которая признана виновной в совершении преступления по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом пишет 23 октября телеканал "Санкт-Петербург"

В мае в квартире дома по Пролетарской улице в Колпино обвиняемая в ходе конфликта с сожителем нанесла ему ножевой удар в живот. В результате мужчина лишился селезенки. 

Злоумышленница признала вину и раскаялась, также она помогала в расследовании: участвовала в осмотре места происшествия и добровольно выдала свой мобильный телефон. По словам подсудимой, ей хотелось припугнуть возлюбленного. 

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. 

Ранее на Piter.TV: по делу о расправе в 2005 году задержали киллера, убившего семью бизнесмена в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, условный срок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии