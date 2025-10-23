В Петербурге задержали обвиняемого в убийстве из-за денег в 2005 году

Злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за убийство семьи в Ленобласти.

В Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в убийстве человека в 2005 году. Расследуется уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Установлено, что в мае 20 лет назад фигурант, зная, что у погибшего при себе имеются денежные средства в размере 3 тыс. долларов, нанес ему на Каменноостровском проспекте девять ударов ножом, забрал сумму и скрылся. Потерпевший скончался от полученных травм в больнице.

Злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за убийство семьи в Ленобласти. Он доставлен из Ставропольского края к следователю для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу