Сегодня, 9:46
В Петербурге задержали обвиняемого в убийстве из-за денег в 2005 году

Злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за убийство семьи в Ленобласти.

В Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в убийстве человека в 2005 году. Расследуется уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по городу. 

Установлено, что в мае 20 лет назад фигурант, зная, что у погибшего при себе имеются денежные средства в размере 3 тыс. долларов, нанес ему на Каменноостровском проспекте девять ударов ножом, забрал сумму и скрылся. Потерпевший скончался от полученных травм в больнице. 

Злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за убийство семьи в Ленобласти. Он доставлен из Ставропольского края к следователю для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пикалево повара подозревают в убийстве бывшего коллеги. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: ск рф, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

