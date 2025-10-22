В Пикалево повара подозревают в убийстве бывшего коллеги

На теле сотрудника выявлены резаная рана шеи и множественные раны грудной клетки.

Полицейские Бокситогорского района задержали подозреваемого в убийстве повара. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сведения об обнаружении мужчины с телесными повреждениями возле входа в кафе на Советской улице в Пикалево поступили правоохранителям накануне. На месте бригада скорой помощи констатировала его смерть. Погибший в возрасте 49 лет работал в этом заведении. На теле сотрудника выявлены резаная рана шеи и множественные раны грудной клетки.

Подозреваемым оказался 28-летний бывший работник кафе. Между мужчинами случился конфликт, в ходе него задержанный нанес потерпевшему удары ножом. Проводится проверка по факту произошедшего.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти