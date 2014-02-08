  1. Главная
По факту убийства пожилой женщины на Новосибирской возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:50
На месте задержали ее 22-летнего внука, находившегося в неадекватном состоянии.

Следователи Приморского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ после убийства пенсионерки

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, вечером 20 октября из квартиры дома на Новосибирской улице госпитализировали в больницу 84-летнюю женщину с множественными колото-резаными ранениями тела и конечностей. Позже потерпевшая скончалась. На месте задержали ее 22-летнего внука, находившегося в неадекватном состоянии. 

Проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления. 

Ранее на Piter.TV: приговор по делу об убийстве Игоря Талькова утвержден в суде Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

