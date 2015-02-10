Приговор по делу об убийстве Игоря Талькова утвержден в суде Петербурга

Апелляционную жалобу защитника, просившего аннулировать приговор и освободить Шляфмана, оставили без удовлетворения.

Петербургский городской суд не стал изменять заочное судебное решение в отношении Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова, подтвердив ранее вынесенный приговор, сообщает ТАСС.

Апелляционную жалобу защитника, просившего аннулировать приговор и освободить Шляфмана, оставили без удовлетворения. Таким образом, приговор Петроградского районного суда остался в силе.

23 апреля Валерий Шляфман был осужден по пункту "д" статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Наказание составило 13 лет заключения в исправительной колонии общего режима.

Известно, что Шляфман исполнял обязанности концертного директора Игоря Талькова. Установленные судом факты указывают на то, что 6 октября 1991 года Шляфман вступил в конфликт с менеджером певицы Азизы Игорем Малаховым из-за порядка выступлений на мероприятии. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой у Малахова оказался револьвер. Несколько человек, включая самого Талькова, пытались удержать Малахова, в этот момент Шляфман вырвал оружие и произвел выстрел. Получив смертельное ранение, Игорь Тальков скончался.

Ранее мы сообщили о том, что певица Азиза дала показания в суде по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова.

Фото: Piter.TV