Певица Азиза дала показания в суде по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова

Как вспомнила певицы, в момент конфликта она находилась в столовой во Дворце спорта. Она услышала шум, а после этого увидела драку.

Певица Азиза дала показания в Петроградском районном суде по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Об этом рассказал корреспондент Piter.tv.

Отвечая на вопросы судьи и прокуратуры, Азиза сообщила, что была с Тальковым в хороших рабочих отношениях. Как человек, Тальков казался ей спокойным.

Как вспомнила певицы, в момент конфликта она находилась в столовой во Дворце спорта. Она услышала шум, а после этого увидела драку. Игорь Малахов (охранник Талькова и на тот момент муж Азизы) лежал на полу, а Шляфман бил его ногами. Азиза попыталась защитить мужа и "легла на его спину".

Потом Шляфман убежал в сторону гримёрки. Я увидела у него в руках пистолет. Он спрятался в гримёрке, а когда вышел – его уже не было. Азиза, певица

Азиза сказала, что это был пистолет Малахова. Поэтому, когда нашла его – отдала мужу.

Потом приехала милиция. Они сказали, что во время драки погиб Тальков, но я его не видела, и кто стрелял в него – не видела. Азиза, артистка

Певица также отметила, что Малахов сказал ей, что не убивал Талькова.

Игоря Талькова убили во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге 6 октября 1991 года. Изначально прокуратура возбудила уголовное дело в отношении охранника Игоря Малахова, но после экспертизы было установлено, что последний выстрел сделал коммерческий директор Талькова Валерий Шляфман. В ноябре 2018 года расследование уголовного дела было возобновлено и в настоящее время продолжается.

Видео: Piter.tv