В СК завершили расследование убийства певца Игоря Талькова

В убийстве музыканта официально обвинили концертного директора Валерия Шляхмана.

Завершено расследование уголовного дела по факту убийства певца Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году. В смерти музыканта обвиняется концертный директор Валерий Шляфман. Уголовное дело уже направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

По версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" возник конфликт Игоря Шляфмана с представителем одного из выступающих — Игорем Малаховым. Обвиняемый при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Игорю Талькову. В ходе расследования правоохранители допросили более 150 свидетелей и провели ряд генетических экспертиз.

Отмечается, что в 1992 году Валерий Шляфман скрылся в Израиле, но был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленного преступления.

По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV сообщал, что водительские права и рукописи песен Игоря Талькова выставили на торги.

Видео: пресс-служба ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу