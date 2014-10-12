Водительские права и рукописи песен Игоря Талькова выставили на торги

Аукцион состоится 25 и 26 августа.

Северный Аукционный дом продает с молотка водительские права певца Игоря Талькова с его личной подписью. Также участники аукциона могут приобрести рукописи песен "Чистые пруды" и "Летний дождь". Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на концертного директора Игоря Талькова-младшего Артема Нефедьева.

Торги состоятся 25 и 26 августа. Все вырученные с продажи деньги пойдут на организацию концерта памяти Игоря Талькова. Певца убили 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге при невыясненных до сих пор обстоятельствах.

Водительские права продают за 2 млн рублей. Начальная стоимость рукописей песен – 1 млн рублей.

Ранее на торги выставили коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны.

Фото: ru.wikipedia.org