На торги выставили коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны

Начальная цена лота составляет 950 тысяч рублей.

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны. Начальная цена лота составляет 950 тысяч рублей.

Альбом был выпущен в Петербурге в 1744 году на немецком языке. Он состоит из 76 страниц. Корешок и форзацы были обновлены. Экземпляр дополнили титульным листом на русском языке.

В альбоме содержится "обстоятельное описание" коронации императрицы Елизаветы Петровны. Церемония прошла 25 апреля 1742 года. Книгу одновременно издали на русском, немецком, французском и латинском языках.

Эта книга считается одним из наиболее роскошных российских изданий XVIII—XIX веков.

Ранее на аукцион выставили первое издание "Бориса Годунова" Пушкина.

Фото: litfund.ru