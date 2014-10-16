На аукцион выставили первое издание "Бориса Годунова" Пушкина

Стартовая цена лота составляет 2,8 млн рублей.

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги первое издание трагедии Александра Пушкина "Борис Годунов". Стартовая цена лота составляет 2,8 млн рублей.

Речь идет об издании, напечатанном в типографии Департамента Народного Просвещения 1831-го года. Книга в кожаном переплете, на переднем форзаце оттиснут экслибрис М. А. Волоцкого.

Александр Пушкин завершил книгу "Борис Годунов" в 1825 году. Несколько лет писатель не мог опубликовать свое произведение из-за цензуры. Отрывки из трагедии были изданы в периодике.

Ранее мы писали, что книгу Достоевского "Бедные люди" выставили на аукцион в Петербурге.

Фото: litfund.ru