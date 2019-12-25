  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Книгу Достоевского "Бедные люди" выставили на аукцион в Петербурге
Сегодня, 11:40
152
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Книгу Достоевского "Бедные люди" выставили на аукцион в Петербурге

0 0

Роман выставлен на аукцион за 2 миллиона рублей.

Первое оригинальное печатное произведение Фёдора Достоевского выставили на торги. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

Роман "Бедные люди" выставлен на аукцион за 2 миллиона рублей. "Бедные люди" — первое оригинальное печатное произведение Достоевского. Рукописей романа не сохранилось, ни окончательных, ни черновых.

На данный момент издание в отреставрированной обложке представляет ценность музейного уровня.

В мае редкое издание "Вишневого сада" выставили на продажу.

Фото: Литфонд

Теги: аукцион, бедные люди, достоевский, литфонд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии