В метро Петербурга появятся "Подорожники" в честь 205-летия Достоевского

Тираж лимитированной серии составит 10 тыс. экземпляров.

С 11 ноября в Санкт‑Петербурге начнут продавать особые транспортные карты "Подорожник". Выпуск посвящен 205‑летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского и проходит в рамках Года петербургской культуры.

Центральным элементом дизайна стал портрет классика — одного из самых читаемых писателей в мире. Связь Достоевского с Петербургом особенно глубока, ведь не только стал не только местом значительной части его жизни, но и превратился в живой художественный образ, пронизывающий страницы его романов. Именно здесь были созданы многие знаковые произведения, навсегда вписавшие Северную столицу в литературное наследие писателя.

Тираж лимитированной серии составит 10 тыс. экземпляров. Купить карту в новом оформлении можно будет в точках реализации проездных билетов СПб ГКУ "Организатор перевозок" и в кассах Петербургского метрополитена.

2026 год в Санкт‑Петербурге объявлен Годом петербургской культуры. В его рамках уже выходили тематические "Подорожники" к 270‑летию Александринского театра и к юбилею Дмитрия Шостаковича.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга