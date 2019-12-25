Петербург выпустит "Подорожник" с молодым Шостаковичем к 120-летию

На "Подорожнике" к юбилею Шостаковича появится Ростральная колонна.

В Северной столице готовятся к выпуску новой транспортной карты. "Подорожник" с портретом Дмитрия Шостаковича поступит в продажу 25 сентября. Поводом стало 120-летие со дня рождения композитора. Карта продолжает серию, которую создают в рамках Года культуры Санкт-Петербурга. Узнать её среди других можно по логотипу в правом верхнем углу на обороте.

Дизайн выполнен по мотивам книжной серии "Жизнь замечательных людей". На лицевой стороне — снимок 20-летнего Шостаковича, датированный 1925 годом. Именно тогда публика впервые услышала его Первую симфонию, которая принесла автору известность. Оборотная сторона отдана Ростральной колонне. Этот символ стойкости Ленинграда отсылает к Седьмой, "Ленинградской", симфонии.

Презентация назначена на 25 сентября — день рождения композитора. В 14:00 на станции метро "Владимирская" выступит ансамбль Адмиралтейского оркестра. Всего выпустят 10 тысяч экземпляров. Купить карту можно в кассах метрополитена и в пунктах продажи проездных билетов "Организатора перевозок".

Новый "Подорожник" станет вторым в юбилейной линейке из пяти карт. Первая, приуроченная к 270-летию Александринского театра, появилась в продаже 30 августа. До конца года планируют выпустить карты к юбилеям Фёдора Достоевского, Дмитрия Лихачёва и Николая Некрасова.

Ранее мы сообщили о том, что "Подорожник" с Александринкой и ретроавтобусами поступит в продажу.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга