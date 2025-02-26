"Подорожник" с Александринкой и ретроавтобусами поступит в продажу

В день рождения Александринки и в День знаний — новые карты.

Комитет по транспорту Петербурга анонсировал выпуск двух коллекционных серий транспортных карт "Подорожник". Одна приурочена к 270-летию Александринского театра, вторая — к 100-летию регулярного автобусного движения в городе.

Первая серия поступит в продажу 30 августа, в день рождения театра. Карты тиражом 25 тыс. экземпляров можно будет приобрести в кассах метро и точках продажи "Организатора перевозок". Стоимость одной карты — 90 рублей.

Вторая серия выйдет 1 сентября и посвящена столетию автобусного движения. Карты будут представлены в двух вариантах дизайна: с изображениями ретротехники и современного автопарка "Пассажиравтотранса", а также в виде фирменной жёлтой таблички. Каждый вариант выпустят тиражом 12,5 тыс. экземпляров.

Новые "Подорожники" поступят в продажу в кассы метрополитена и точки реализации проездных билетов.

Ранее на Piter.TV: лимитированный "Подорожник" к 220-летию водного сообщения с Кронштадтом выпустят в Петербурге.

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга